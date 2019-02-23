مصر | بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة، إقبال غريدون، رئيس حسابات الإدارة التعليمية بالعمرانية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 673 ألفا و71 جنيها نتجية اختلاسها 22 شيكا بقيمة مليون و444 ألفا و806 جنيهات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عوض وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز ابراهيم ونادر محمد عيسى ومدحت سالم رمضان.

وكان المستشار أمير أبو الليل، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحال المتهمة إقبال غريدون رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية الي محكمة الجنايات لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته ٦٧٣ ألفا و٧١٠ جنيهات نتيجةً اختلاسها ٢٢ شيكا بقيمة مليون و٤٤٤ ألفا و٨٠٦ جنيهات والمستقطعة من أجور العاملين والمسلمة اليها لتوريدها لحسابات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان دونت رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلية والاسكندرية على الشيكات بدلا من حساب جهات المستقطع لصالحها المبالغ وقامت بايداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك وقامت بسداد جزء منها لصالح جهةً العمل.

توصلت التحقيقات إلي أن المتهمة ارتكبت جريمة التزوير عن طريق إثبات رقم حسابها الشخصي بالشيكات بدلا من حسابات الجهات المستقطع لها الأموال كما أنها استغلت وظيفتها للحصول على الأموال غير المشروعة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهمة بالسجن ١٥ عاما ورد مبلغ وقدره ٧١٢ ألفا و٢٢٧ جنيها لقيامها باختلاس مبلغ مليون و٤٤٤ ألفا و٨٠٦ جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.

وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و١٥ ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.