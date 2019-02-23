أخبار مصر | كلية الطب العسكري بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلية الطب العسكري بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة، في إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، استضافت الكلية الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى، بالإضافة إلى الإحتفال باليوم العلمى الثانى للفطريات.

وتضمنت الدورة (محاضرات علمية – ورشة عمل)، كما إستضافت الكلية عدد من الخبراء فى مجال الفطريات والمجالات الإكلينيكية ذات الصلة، والذى يهدف إلى نشر الوعى لدى المتخصصين لتعزيز ودعم تشخيص الأمراض الفطرية المعدية بالطرق المعملية الحديثة وكذلك نشر الوعى لدى كافة التخصصات الإكلينيكية لرفع كفاءة التشخيص الإكلينيكى لهذه الأمراض وبما يحقق الأتى:

- تشخيص عدوى الفطريات النافذة عمليًا.

- إستخدام لوغاريتم التشخيص المعملى وتتبع الخطوات للوصول إلى تشخيص

صحيح وتقييم نتائج الفحص.

- تعريف وتصنيف بعض المعزولات الفطرية السابق تجهيزها.

- إلقاء الضوء على الإختبارات المعملية المساعدة للتشخيص الإكلينيكى فى الحالات

المعروضة بورشة العمل.