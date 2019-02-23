أخبار مصر | غداً.. تلقي طلبات العاملين لدول الخليج براتب شهري 8600 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. تلقي طلبات العاملين لدول الخليج براتب شهري 8600 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها في صباح اليوم السبت بأن غدًا الأحد تبداء في تلقي قبول طلبات 50 عامل إنتاج بإحدي شركات المباني،بإحدى دولة الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل توازي من 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو دون، بحيث لا يزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.

وأشار "سعفان"، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.