- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع ضياء رشوان يُنهي أزمة الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر وواضح لإنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي، في وجود عدد من الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أنه ليس لديه أي أزمة إطلاقًا مع الصحفيين، لافتًا أنه سيتم إنهاء المشكلة بشكل نهائي بمجرد اعتماد اعتماد اللائحة الجديدة للنادي ليصبح دخول الصحفيين النادي بشكل قانوني وحتى لا يتعرضوا لأي مضايقات مستقبلا في ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.
وأكد رئيس نادي الزمالك، أن رشوان سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضى من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبد المحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه في 10 نوفمبر الماضي، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وإحالة أي صحفي يخالف القرار
وأكد رئيس نادي الزمالك، أن رشوان سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضى من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبد المحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه في 10 نوفمبر الماضي، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وإحالة أي صحفي يخالف القرار للتحقيق كما قرر المجلس- حينها- مخاطبة النائب العام لتمكين الصحفيين الأعضاء من دخول النادي مع توفير الحماية لهم مع تضامن النقابة الكامل في البلاغات المقدمة منهم ضد رئيس نادي الزمالك وتم التراجع عن القرار بعد زيارة رئيس نادي الزمالك للنقابة، معلنا احترامه للصحفيين.
اقرأ أيضًا:
رئيس الزمالك: الخطيب «كي جي1» إدارة ولازم يتعلم مني
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان يُنهي أزمة الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.