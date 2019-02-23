شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعال نائبا لرئيس الاتحاد الإقليمي الأول للأرصاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسفرت انتخابات الجلسة المغلقة للاتحاد الإقليمي الأول للأرصاد الجوية، السبت، عن فوز الدكتور أحمد عبدالعال ممثل مصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإقليمي الأول «أفريقيا» وهي المرة الأولي التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات الاتحاد الأفريقي الأول للأرصاد الجوية في شمال أفريقيا، حيث يعقد في مصر خلال الفترة من 22-23 فبراير 2019.
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