شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» و«التنظيم والإدارة» يبحثان تحديث الهياكل التنظيمية لثلاث هيئات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اجتماعا لمناقشة تحديث الهياكل التنظيمية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي.

واستعرضت الوزيرة الدور الهام للهيئات الثلاثة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، معربة عن أملها في ان يلبي الجهاز حاجة الهيئات لهيكل تنظيمي ملائما لطبيعة عملهم، ويتسم بالمرونة خاصة مع البدء في تنفيذ نظام التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صالح الشيخ عن تقدير الجهاز للدور الهام والحيوي الذي تقوم به الوزارة والدور المأمول والمعقود على تلك الهيئات في تلبية احتياجات المواطنين وحقهم في الحصول على خدمة صحية متميزة، مؤكدا أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تطوير واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وبشكل يتماشي مع سياسات الإصلاح الإدارى وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الجهاز أن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأى من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، يتم في إطار سعى الجهاز لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة في المادتين 9، 75 من القانون، وكذلك القرارات العديدة الصادرة في هذا الشأن ومنها قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم والتحويل الرقمي، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، الدعم التشريعي إلى جانب نظم المعلومات.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، والدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، ومستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي ورئيس هيئة الإسعاف، ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حضرت أمل فاروق رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة ونسرين حبيش رئيس الإدارة المركزية للتنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات الثلاثة أنشئت وفقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 909 لسنة 2018 الصادرة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨.