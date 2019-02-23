شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلق إشارة تشغيل برج كهرباء مغاغة بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، شارة تشغيل تجريبي لبرج إشارات مغاغة شمال مدينة المنيا، بعد تطوير نظام الكهرباء ليدخل خطة كهرباء إشارات بني سويف- الواسطي، والاطمئنان على حالة المزلقانات والقضبان ضمن خطة الوزارة لتحديث نظم الإشارات لـ1100 كم بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، واستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة.

وحرص الوزير على الحضور إلى محطة سكك حديد مغاغة مستقلا قطار 978 المتجه من القاهرة إلى أسيوط، حيث استقبله المحافظ اللواء قاسم حسين.

كما يقوم الوزير، يرافقه عدد من قيادات المحافظة وهيئة سكك حديد مصر، بتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط على نهر النيل، وأعمال تطوير محطة سكك حديد سمالوط، والتي يجري العمل بها لتكتمل منظومة تطوير محطات السكك الحديد الثماني بمراكز المحافظة من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا بطول 150 كيلومترًا.

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة