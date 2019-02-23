شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: 80 ألف جنيه مكافأة أسرة مصري توفي في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، بمتابعة المستحقات التأمينية للمواطن المصري المتوفي «أشرف . م . أ» من محافظة الشرقية لدى هيئة التأمينات الإيطالية، وإبلاغ أسرته بنتائج البحث.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، تواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية «الأنبس»، واتضح أن أسرة المتوفي لا تستحق معاشا كاملا بل تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة.

وأضاف أنه بمتابعة مستحقات الأسرة لدي صاحب العمل حدث خلاف على قيمة هذه المستحقات، وتم اللجوء إلى القضاء الإيطالي بتوجيهات من السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، واستمرت القضية لمدة تجاوزت العام، وأخيرا حكم بحصول الأسرة على مستحقاتها لدي صاحب العمل بلغت ما يوازي 80 ألف جنيه مصري تم تحويلها على الحساب البنكي للأسرة.