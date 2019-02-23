شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يستقبل الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية لبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السبت، مع هي بيوم لي، الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية، وزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لكوريا الجنوبية والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الأفريقي الكوري 2018 سبل التعاون المشترك في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون مع الجانب الكوري في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتكون مصر مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية بجودة عالية وبسعر منافس مستفيدين من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر، وتم التأكيد على وجود تعاون مسبق بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي بشكل ناجح يشجع على فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما.

وبدوره، أشاد الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية، بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي والالتزام والدقة في تنفيذ المشروعات بما يدفع إلى التعاون المميز مع الشركات الكورية وزيادة الرغبة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا في المجال الصناعي والبحث العلمي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوعات التعاون التي تسعى المؤسسة المصرية الكورية إلى بدء التعاون بها في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية والمنتجات المدنية لوضع خطة مستقبلية يمكن العمل في إطارها طبقًا للرؤية الاقتصادية للتنمية المستدامة 2030.