تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول. وقالت مصادر، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط العمانية 408 المتجهة إلي مسقط ، ورحلة خطوط طيران العربية 9621 المتجهة الي الشارقة، ورحلة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة الي الرياض، ورحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة الي لندن، عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية.

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