شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن أسماء 100 طبيب فائزين بقرعة الحصول على تمويل السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن أسماء الدفعة الثانية عشرة من الأطباء الفائزين فى قرعة المتقدمين للحصول على تمويل السيارات المقدم من النقابة.

وأشارت النقابة، فى بيان، إلى أنه تم اختيار 100 طبيب عن طريق القرعة كدفعه جديدة للحصول على تمويل السيارات من الأطباء المتقدمين.

وناشدت نقابة الأطباء الفائزين بسرعة الحضور إلى مقر النقابة العامة للأطباء لسحب الملف، واستكمال إجراءات الحصول على التمويل، بدءاً من اليوم السبت، وحتى الخميس 28 فبراير الجارى.

وكانت نقابة الأطباء، أعلنت عن فتح باب التقدم للحصول على تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء ( المرة الثانية خلال عام 2018)، بحد أقصى 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنويا فقط، لمدة 60 شهرا على الأكثر، على أن يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة.

- أسماء الدفعة الجديدة من الأطباء الفائزين بتمويل السيارات:

1 عبد الخالق محمود مرسى العبد

2 هيثم السيد مليجى الجزار

3 هبة الله فؤاد محمد المراكبى

4 ريمون يسرى فوزى باقوم

5 احمد محروس يس حمد

6 علا محمد عيسى رمضان

7 مينا اسعد عبد الله بقطر

8 محمد صلاح محمد محمود

9 حسام عبد الفهيم السيد محمد

10 احمد نعمان السيد سليمان

11 محمد عصام راضى عطية محمد

12 اسامة أمام احمد ابراهيم

13 علاء احمد محروس حسن

14 جمال محمود عبد الكريم محمود

15 رامى عبد الجليل السيد الشربينى

16 كريم جمال غزال عبد السلام

17 نجلاء احمد حسن حسن البربرى

18 مصطفى محمد محمد الرشيدى

19 اسراء محمد صلاح محمود الحناوى

20 فوزى محمد بيومى قناوى

21 نوران فايد عبد العزيز السماك

22 احمد يوسف السيد يوسف

23 عمرو عبد المتعال عبد الحليم عبد المتعال

24 محمود كامل محمد عبد المولى

25 ميرى سعيد شاروليم جيد

26 محمد عبد العزيز رشاد محمد

27 هالة مجدى عبد العليم شعلان

28 شيماء ابراهيم سعد ابو اسماعيل

29 ولاء ابراهيم ابو اليزيد

30 احمد محمد ابراهيم عبد اللطيف

31 اشرف عبد الفتاح متولى البربرى

32 احمد سرحان فرج سعيد

33 تامر اشرف حسنين محمد

34 مينا عدلى يعقوب

35 اسماء عادل سعد سيد

36 نادر فتحى رياض عبد العال

37 دعاء نبيل نصر أمام

38 سماح التهامى شعبان ابو ليلة

39 محمد احمد صالح السقيلى

40 سيد صبحى رمضان حسن

41 احمد محمد شحاته محمد

42 كيرلس نبيل حبيب عبد الله

43 احمد فوزى صبحى شريف

44 منى محمد محمد السيد

45 محمد سليمان السيد المهدى

46 رغدة احمد ساكت جندى

47 نسمة محمد سمير ابراهيم

48 عوض عابد السيد مهنى

49 السيد فتوح عبد الونيس الجارحى

50 حاتم عطية مصطفى اسماعيل

51 هبة محمود سيد فرج

52 محمد ابراهيم احمد العنانى

53 وليد محمد على حسن

54 ماهر محمود عبد الحميد

55 احمد عبد العزيز محمد احمد

56 احمد محمود سامح السيد البيه

57 امل محمد عبد الفتاح البابلى

58 يحيى احمد على على رفاعى

59 محمد احمد عبد الرحمن عطية الحويطى

60 رويدة رضا احمد سيد احمد محمود

61 شيرين محمود شكرى احمد عطا

62 محمود عنتر محمد عبد الرازق

63 نورا حسن منيب باشا

64 محمد سيد حسن عبد الغفار

65 هبة عصام محمد احمد

66 محمد على حسين شلبى

67 عمرو محمد مصطفى محمد

68 هند عبد الله عبد القادر صالح

69 مروة محمد احمد الفلاح

70 نسمة عثمان صلاح الدين عثمان صالح

71 احمد محمد اسماعيل رشدى بلطة

72 ايمان جميل ابو العلا ابو العلا

73 غادة جلال ابراهيم مصطفى

74 رشا ابراهيم ابراهيم سالم

75 احمد عاطف عبد العزيز عبد اللطيف

76 خالد محمد زهير زكى

77 عصام ابراهيم احمد محمد

78 احمد يحى زكريا خالد

79 رباب محمد محى الدين سيد

80 احمد محمد محمد عبد العال

81 شيماء عاطف مختار حسن

82 احمد كمال الدين عباس عطية

83 فيوليت اندراوس خليل

84 سمر محمد محروس ابو قورة

85 جورج عجيب سيفين لوقا

86 هبة حسن ابو زيد طرابية

87 مروة السيد محمد ابراهيم قابيل

88 اسلام حسين عبد العظيم على

89 محمد السيد حسن مصطفى

90 جاب الله عبد العاطى جاب الله السيد

91 حسنى خيرى سالم

92 اسماء فتح الباب ابراهيم

93 عزة عبد الغنى محمد سليمان

94 اميرة عبد الرحمن الغريب عطوه

95 محمد السيد السيد جزر

96 منى مغربى عبد الحليم محمود

97 محمود عبد العزيز محمد السنوسى عباس

98 ندى محمد احمد ابو الروس

99 شريف احمد عبد العظيم راشد المغربى

100 نهى وائل عرفات المنسى

101 فيبى سمير لبيب

102 سارة خليل عبد الرحيم محمد خليل

نقابة الاطباء، تمويل سيارة من نقابة الاطباء، قرض سيارة من نقابة الاطباء