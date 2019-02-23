شكرا لقرائتكم خبر عن فايز المطيرى: الحركة العمالية تلعب دور هام فى تنمية الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فايز المطيري، مدير منظمة العمل العربية، ان الوطن العربي يمر حاليا بفترة زمنية متلاحقة الاحداث لايمكن تجاهلها، كما تشهد جهود كبيرة لوضع معالم واضحة للمستقبل والبحث عن سبل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

واضاف المطيري، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والطباعة والإعلام، ان الحركة العمالية تلعب دور هام في تنمية الدول، وهو ما يستلزم ان يكون لها صوتا داعم لها وهنا يبرز دور الصحافة والاعلام.

واكد المطيري، أن الإعلام والصحافة السبيل لمواكبة التحديات التي تواجه الحركة العمالية، حيث أنهما قوة اقتصادية فاعلة وعامل حاسم في التنمية الحقيقية، بما يحققه من مكانة بارزة في الاقتصاد، موضحا أن الإعلام أصبح الداعم الأساسي لاقتصاديات العالم و عامل أساسي لنجاح خطط التنمية لما يقوم به من دور بارز في الوعي المجتمعي.