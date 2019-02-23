"قضايا الدولة" تحصل على حكم يتيح للدولة بيع قطعة أرض ب50 ألف للفدان بدلا من 200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت بجلسة 27 نوفمبر 2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا يتيح للدولة بيع قطعة أرض 405 أفدنة بـ 50 ألف جنيه للفدان بدلا من 200 جنيه.

ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٥ فدان و٧ قيراط و١٩ سهم بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٣/٥/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

فقامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان.

صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.