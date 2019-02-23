مصر تترأس الاتحاد الإقليمي الأول للأرصاد الجوية بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
انتهت اليوم إجراءات الانتخابات داخل الجلسة المغلقة للاتحاد الإقليمي الأول للأرصاد الجوية، والتي أسفرت عن فوز الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمنصب رئيس الاتحاد الإقليمي الأول "أفريقيا".
وقال عبدالعال، في بيان، اليوم السبت، إن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب، وكذلك المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات الاتحاد الأفريقي الأول للأرصاد الجوية في شمال أفريقيا بمصر وذلك في الفترة من 22-23 فبراير 2019.
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