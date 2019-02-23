شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 51 معلمًا وموجه لغة فرنسية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العجمي، القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه تم تأهيل 51 معلم وموجه لغة فرنسية بـ8 إدارات تعليمية بالمحافظة من خلال اجتياز برنامج تدريبي متخصص نظمه المركز الرقمي للوكالة الفرانكفونية للجامعات بمقر جامعة سنجور بالإسكندرية تحت عنوان «الفصل المقلوب عن طريق استخدام أدوات الجيل الثاني من الإنترنت واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأغراض التربوية».

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وأضاف «العجمى» أنه كرم المعلمين والموجهين بحضور أمنية شاكر مدير المركز الرقمى للوكالة الفرانكفونية بمصر، ومنحهم شهادات اتمام البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد وتأهيل عدد من معلمي وموجهي اللغة الفرنسية من جميع الإدارات التعليمية وذلك لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحويل المحتوى العلمي إلى محتوى رقمي واستخدام استراتيجيات التعلم الحديثة المتمثلة في تطبيق التعليم المعكوس بحيث يصبح الطالب أكثر استقلالية في استقبال المعلومات وأكثر بحثا عن المعلومات وأكثر تفاعلا ومشاركة مع أقرانه في تنفيذ المشروعات التربوية وممارسة أنواع التقييم المختلفة من تشخيصي وتكويني وختامي .

وأوضح أنه قام بتدريب المعلمين والموجهين دينا الكردي مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسية بآداب الإسكندرية ومدرب مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالوكالة الفرانكفونية للجامعات.

ولفت إلى أن اليوم الأخير من البرنامج شمل قيام المتدربين بتقديم مشروعاتهم التربوية من خلال تطبيقات التكنولوجيا التي مارسوها طوال أيام التدريب والذي استمر خمسة أيام بعدد 40 ساعة تدريبية خاصة، وأن البرنامج التدريبي يمثل امتدادا لدورتين سابقتين في يونيو ويوليو 2018 من تنظيم تنمية الموارد المدرسية بالمديرية تحت رعاية محمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام، وأميمة الجوهري موجه عام اللغة الفرنسية، وأحمد عبدالمنعم الموجه العام السابق، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.