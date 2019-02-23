شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 23 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكم النهائي الصادر، حضوريا، من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية.

يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار مؤتمرا صحفيا يوضح خلاله تفاصيل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، والتي أقرها المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم ٨ فبراير الجاري.

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى القاهرة للمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ غدًا «الأحد»؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يصل الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين إلى القاهرة ليترأس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ غدًا «الأحد» تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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تبدأ التصفيات الأولية للمشاركين من داخل مصر في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء وتستمر خلال شهرَي (جُمادى الآخِرة، ورجب).

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات.

تصل وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛ للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان ومنتدى نزع السلاح اللذين تعقدهما الأمم المتحدة.

تنطلق فعاليات تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بعد اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية.

تنطلق منافسات البطولة الأفريقية للخماسي الحديث، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة).