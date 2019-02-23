شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يكشف سر تخليه عن برنامجه النووى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه يعتزم التخلى عن برنامج الأسلحة النووية من أجل أطفاله، جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية، عن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أندرو كيم.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية حديث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الذى قال "بومبيو سأل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، هل تنوى حقًا نزع السلاح النووى؟، فأجاب زعيم كوريا الشمالية على النحو التالى "أنت تعرف، أنا أب وزوج، لدى أطفال، وأنا لا أريد لأطفالى أن يحملوا فى حقائبهم أسلحة نووية لكى يعيشوا حياتهم"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت.

وستعقد القمة الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجارى، فى هانوى، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادى، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وتبنى الزعيمان الشمالى كيم يونج أون، والجنوبى مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه فى قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم، فى أبريل من العام الماضى، إعلانًا أكدا فيه نيتهما السعى إلى نزع السلاح النووى الكامل فى شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعى من أجل الرخاء المشترك وإعادة التوحيد البلدين على أساس سلمى.