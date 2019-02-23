شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تبحث سفير أستراليا ترتيبات النسخة الـ3 من مبادرة إحياء الجذور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الأسترالي، مؤكدة أن هناك تنسيقًا لتعميق سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم الجاليات.

كما بحثت وزيرة الهجرة مع السفير استعدادات النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور في أستراليا، والمقرر إطلاقها نهاية مارس القادم‏،‏ والتي تُخصص للتعاون الثقافي والتجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا‏، لافتة إلى أن الجاليات المصرية وكذلك اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، تعد من أعرق وأكبر الجاليات المتواجدة بأستراليا، وهي جالية شديدة الارتباط بمصر عاطفيا ومعنويا.

وأكدت الوزيرة، أن الدول الـ3 تتطلع إلى عدد من الأهداف في هذه النسخة، من بينها تعزيز التعاون التجاري، والتعاون بين الشباب بين البلدان الثلاثة من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية والمصرية، من خلال التنسيق حول عقد عدد من اللقاءات المزمع إجراؤها خلال فعاليات هذه النسخة مع عدد من السفراء ومسئولين أستراليين، وكذلك رموز الجاليات الثلاثة، بالإضافة إلى لقاءات بين رجال أعمال مصريين ونظرائهم الأستراليين وأعضاء الغرف التجارية الأسترالية والمصرية والعربية.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الجهود الحثيثة لوزارة الهجرة في ربط الشباب المصريين المقيمين في الخارج بوطنهم الأم مصر على كافة المستويات، انطلاقًا من الإيمان بدورهم كخط الدفاع الأول لهذا الوطن وسط كافة التحديات المختلفة التي تواجهه، حيث إن الوزارة تقوم بتنظيم برامج لأبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع من المصريين المقيمين بالخارج، لزيارة وطنهم الأم مصر ومعالمها التاريخية والسياحية، والتعرف على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للنهوض بهذا البلد، وكذلك تنظيم دورات في الأمن القومي لهم لتصحيح أي مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.

وبدوره، أعرب السفير الأسترالي جلين مايلز عن سعادته بلقاء لوزيرة الهجرة، مضيفًا أنها تعمل بطاقة وحماسة تشجع على الاستفادة من القواسم المشتركة بين مصر وأستراليا.

كما أشاد مايلز بمبادرات "جذورنا" التي تتبناها وزارة الهجرة من أجل ربط الشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بوطنهم مصر، مؤكدًا أنه لمس اهتمامًا وجهدًا كبيرًا خلال متابعته للزيارة الأخيرة التي قام بها مجموعة من الشباب المصري المقيم في أستراليا إلى مصر.

ورحب السفير الأسترالي كذلك بالتعاون مع الوزارة في شتى المجالات وعلى كافة المستويات، متعهدًا ببذل كل الجهود الممكنة لنجاح النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور المقرر إطلاقها في أستراليا، حتى تخرج بشكل مشرف يليق بكل الأطراف المشاركة.