شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف محمد عبد الرحمن بعمل مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتكيف محمد عبد الرحمن عبد الحميد وكيل مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء بالقيام بعمل مدير المديرية ، ذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة ، علي أن يكون ممثلا للوزارة بالمجلس التنفيذى للمحافظة.

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