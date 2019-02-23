شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": 11 مليون جنيه زيادة مصروفات بدل التكنولوجيا عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الميزانية العمومية لعام 2018 الصادر عن نقابة الصحفيين، أن النقابة حافظت على انتظام صرف بدل التدريب والتكنولوجيا هذا العام، للصحفيين العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة، وكذلك صرف مرتبات العاملين بجريدة الشعب.

جاء فى التقرير أن مصروفات بدل التدريب، زادت هذا العام عن العام السابق بمبلغ 11 مليون و592 ألف جنيه، نتيجة زيادة فى عدد المستفيدين، ولجان القيد الجديدة، وزيادة بدل التدريب للصحفيين من 1380 الى 1680 جنيه، اعتبارا من شهر يوليو من نفس العام الحالى.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات بدل التدريب بلغت خلال العام 85 مليون 558 ألف جنيه مقابل العام السابق 75 مليون و270 ألف جنيه زيادة عن العام الماضى بمقدار 13%، وتضمن بدل الصحفيين مبلغ 85 مليون و213 ألف جنيه مقابل العام السابق 74 مليون و885 ألف جنيه، ومرتبات جريدة الشعب 346 ألف و133 جنيه مقابل العام السابق 384 ألف و936 جنيه بأقل من العام السابق بمبلغ 38 ألف و804 جنيه يرجع السبب فى ذلك إلى إيقاف مرتبات بعض الصحفيين الذين تقاضوا معاشات من التأمينات، وطلبوا عدم صرف مرتباتهم الواردة من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام .

ونوه التقرير إلى أن مصروفات بدل التدريب والتكنولوجيا بلغت خلال هذا العام 82 مليون و142 ألف جنيه، مقابل العام السابق 71 مليون و52 ألف جنيه، بزيادة عن العام السابق قدرها 15.6% تتتضمن بدل التدريب المنصرف للصحفيين مبلغ 81 مليون و790 ألف مقابل العام السابق 70 مليون و664 ألف جنيه، ومرتبات جريدة الشعب 346 ألف و133 جنيه، مقابل العام السابق 384 الف و937 جنيه، والمصروفات البنكية 5 آلاف و689 جنيه، مقابل العام السابق ألفى و61 جنيها .