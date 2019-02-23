انت الان تتابع وزيرة الصحة: فحص 30 مليون مواطن في «100 مليون صحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 30.3 مليون مواطن حتى ظهر اليوم الجمعة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة في بيان، إلى أن متوسط نسب الفحص في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة بلغت 81%. وأوضحت وزيرة الصحة، في تصريحات نقلتها "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه تم فحص 91% من المستهدفين الحملة بمحافظة القاهرة، وكذا تم فحص مليون طالب حتى الآن بالمدارس الثانوية.
وأوضحت "زايد"، أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان. وتناشد وزارة الصحة، المواطنين المشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أى مبالغ مالية في أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم
وأوضحت "زايد"، أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان.
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين المشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أى مبالغ مالية في أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.
وفي سياق آخر، كشفت وزيرة الصحة والسكان، عن وضع خطة قومية لمكافحة السرطان، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، إذ قالت الوزيرة، إن أحد أهم مسببات الأورام السرطانية هو الإصابة بـ«فيروس سي»، لأنه يؤدي في الحالات المتأخرة من الإصابة لـ«سرطان الكبد»، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية للكشف والقضاء على فيروس سي ستخفض نسب الإصابة بالسرطان في مصر. (للتفاصيل)
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