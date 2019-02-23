أخبار مصر | قبل زيارة هشام عرفات اليوم.. تعرف على أبرز مشروعات "النقل" في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل زيارة هشام عرفات اليوم.. تعرف على أبرز مشروعات "النقل" في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، محافظة المنيا، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، والتي تشمل مشروعات كهربة إشارات سكك حديد، وإنشاء وصيانة ورفع كفاءة طرق وكباري.

وتعد هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتنمية صعيد مصر بحيث تشمل:

التشغيل التجريبي لكهربة برج اشارات مغاغة، ضمن مشروع كهربة اشارات بنى سويف اسيوط تمهيدا لافتتاحه، التابعة لخطة وزارة النقل الشاملة لتحديث نظم الاشارات ل1100كم على كافة خطوط السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية 12.6مليار جنيه.

تطوير وأعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل وصرف طريق "المنيا ـ أبوقرقاص" الزراعي، بتكلفة 40.5 مليون جنيه وبطول13 كيلو متر

حيث اعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الإنتهاء من تطوير ورصف 9كم ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وإضافة تطوير 3كم أخرى ليصل التطوير والرصف حتى مصنع ابوقرقاص بإجمالي 16كم

كذلك طالب عرفات خلال زيارة سابقة لتفقده، من الشركات المنفذة ضرورة الإنتهاء منه في شهر ابريل القادم لتسهيل حركة التنقل بين المنيا وابوقرقاص مضيفا أن الوزارة تسيير في اتجاهين متوازيين إنشاء طرق جديدة وصيانة وتطوير شبكة الطرق الحالية بما يخدم المواطن ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

وتنفيذ المرحلة الاولى من طريق القاهرة اسيوط الغربي وتشمل المسافة من القاهرة حتى المنيا، والتي مخطط الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2020 -حسب بيان وزارة النقل.

جدير بالذكر ان مشروع تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 230 كم وتكلفته الإجمالية 5.5 مليار جنيه، ويشمل المشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل الطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 الآخرين لباقي أنواع المركبات، كما يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالخرسانة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

كما تضم الأنفاق المخصصة للدوران 4 حارات(2 حارة بكل اتجاه) لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، حيث مخطط ان يكون هذا الطريق طريقا حرا مثل طرق (القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – السويس، وشبرا – بنها الجديد، والدائري الإقليمي)، وسيساهم في تفعيل التنمية لمدن الصعيد بتقوية محاور النقل الرئيسية وربطها ببعضها.

