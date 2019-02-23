شكرا لقرائتكم خبر عن 89%من القراء يؤيدون اشتراط تركيب كاميرات مراقبة لترخيص المحال الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب اشتراط كاميرات مراقبل قبل ترخيص المحال التجارية، أيد غالبية القراء مطالب اشتراط كاميرات مراقبل قبل ترخيص المحال التجارية. وأيد 89% من القراء مطالب اشتراط كاميرات مراقبل قبل ترخيص المحال التجارية، بينما رفض 10% من القراء على مطالب اشتراط كاميرات مراقبل قبل ترخيص المحال التجارية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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