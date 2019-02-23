محاكمة مدرس بـ"القومي للأورام" بتهمة الكسب غير المشروع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة المتهم الهارب سامح فؤاد العيسوي، 48 سنة، المدرس المساعد بالمعهد القومي للأورام بإحدى الجامعات الحكومية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 55 مليون و373 ألف و200 جنيه.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد خيري عبد السلام وسالم عبد العزيز سيد.

تضمن أمر الإحالة والتحقيقات التي باشرها رفيق السعدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم بصفته مدرس مساعد ومنتدب للعمل بإدارة الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية أثناء فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كطبيب بنظام نصف الوقت وفي نفس الوقت كان عضوا بالتنظيم حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على كسب غير مشروع قيمته 55 مليون و373 ألف و200 جنيه وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع.

أسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن امتلاك المتهم العديد من الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي قدرت ب 55 مليون جنيها بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وكانت تلك الزيادة غير المبررة في الثروة نتيجة انضمام المتهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وإخفاءه أموال التنظيم باكتساب ممتلكات لإخفاء مصدرها وكيفية التصرف فيها.

كشفت التحقيقات تعمد المتهم الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة في إقرارات ذمته المالية بتعمده إغفال كافة ممتلكاته واكتفى بذكر بعضها بهدف إخفاء هذه الثروة.