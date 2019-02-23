انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات، ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 11 20 شبين الكوم 10 19 طنطا 10 19 دمنهور 09 19 الإسكندرية 09 19 بلطيم 08 19 مطروح 08 18 السلوم 07 18 سيوة 04 20 بورسعيد 11 18 دمياط 12 18 الزقازيق 09 19 الإسماعيلية 08 20 السويس 08 19 العريش 08 19 رفح 07 18 رأس