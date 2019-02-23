نظر طعن 20 متهمًا لإدراجهم على قوائم الإرهاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات طعن 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات بعد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.
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