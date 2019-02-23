شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين":34 مليون جنيه فائض بميزانية النقابة و أرقام قياسية لم تتحقق من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ،إن ميزانية النقابة حققت فائض يبلغ 34 مليون جنيه ، و أرقام قياسية لم تتحقق من قبل،مضيفا :" منذ أن تعاهدنا على العمل لصالح نقابتنا قبل أربعة أعوام وضعنا فى اعتبارنا كيفية تنمية موارد النقابة لمواجهة المصروفات الأساسية".

وأضاف محمد شبانة ، فى تقرير أمين الصندوق المرفق بالميزانية العمومية المقرر توزيعها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ،أن النقابة حصلت على دعم مادى من الحكومة بمبلغ 54 مليون جنيه و أنه لأول مرة تحصل على مثل هذا المبلغ ، وتم توزيعه على بعض الأنشطة و منها المعاشات وأنها حصلت على مبلغ 19 مليون و450 ألف جنيه .

وأشار محمد شبانة ، الى أنه تم زيادة المعاشات من900 جنيه عام 2015 الى 1450 جنيه عام 2018 خلال الأربع سنوات ، وهذه الزيادة لم تحدث فى تاريخ النقابة و أيضا دعم صندوق الطوارئ بمبلغ مليونى جنيه لصرف إعانات الطوارئى للصحفيين والتى بلغت 528 ألف جنيه .