شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. الجفرى وخالد الجندى ووزير الأوقاف يحاضرون بأكاديمية الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاضر عدد من العلماء بأكاديمية الدعاة العالمية للغات والتابعة لوزارة الأوقاف، بداية من يوم الاثنين المقبل، وعلى مدار الأسبوع بمقرها الكائن بمدينة 6 أكتوبر.

ويضم جدول محاضرات أكاديمية الدعاة العالمية للغات، محاضرة للشيخ الحبيب على الجفرى، حول البناء الفكرى والروحى للأئمة والدعاة، ومحاضرة للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كتاب الكليات الست.

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كما يحاضر الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق عن وسائل تطبيقية لعمل الداعية والإعلام، ومحاضرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن معركة البقاء وتحديات البناء.