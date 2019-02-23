التأمين الصحى :مراكز متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالأنيميا والتقزم والسمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة التأمين الصحى، أنه تم تخصيص مراكز متخصصة لعلاج السمنه والتقزم والأنيميا عند الأطفال ، الذين يتم فحصهم فى المدارس ، على أن منح كارت صحى لكل طالب وبموعد محدد منعا للتزاحم .
يذكر أن المبادرة ،تستهدف فحص قرابة 12 مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة فى 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان.
وتشترط هيئة التأمين الصحى ، إعطاء ولى الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى الحملة وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص،أو التعهد بإجرائه فيه أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.
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