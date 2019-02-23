النقض تفصل في طعن المتهمين بقضية "خلية وجدي غنيم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في طعن المتهمين بقضية خلية "وجدي غنيم" على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد.

وفي 30 أبريل عام 2017 قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا لـ"وجدي غنيم" واثنين آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية وجدي غنيم"، وحظر ترددهم على قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

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والصادر ضدهم حكما بالإعدام هم: وجدي غنيم (غيابي)، وعبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض (حضوريا).

والمحكوم عليهم بالمؤبد هم: محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق (حضوري) وسعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول (غيابي).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم؛ بهدف إخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.