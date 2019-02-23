محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم السبت، محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.

وتستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً.