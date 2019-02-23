انقسام السوشيال ميديا حول تصفية تركي آل الشيخ لنشاطه

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حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بيع النادي لمستثمر إماراتي.. بين السخرية من قرار رحيله والتأكيد أنها تجربة أثرت الكرة

أثار خبر تصفية مالك نادي بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ استثماراته في مصر، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانه عن تسليم النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة في التشكيل الإداري الأخير لنادي بيراميدز. وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل على حسب موقعه وقناعاته حول هذا القرار، فالبعض عبر عن فرحته بشكل كبير، والبعض الآخر عبر عن حزنه، وتحدث الجميع عن تأثير مالك بيراميدز السابق وتجربة النادي الوليد على شكل كرة القدم في مصر.

مالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، اشتهر بنشاطه على السوشيال ميديا والتفاعل مع جماهير الكرة المختلفة، ودائما كانت له تغريدات مثيرة للجدل، وهو ما جعل كثيرين يستخدمون كلماته السابقة للتعبير عن فرحتهم من قراره تصفية استثماراته في مصر، كما في التدوينة المقبلة. -- ال يلعب مع الاهلى يستحمل =

مالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، اشتهر بنشاطه على السوشيال ميديا والتفاعل مع جماهير الكرة المختلفة، ودائما كانت له تغريدات مثيرة للجدل، وهو ما جعل كثيرين يستخدمون كلماته السابقة للتعبير عن فرحتهم من قراره تصفية استثماراته في مصر، كما في التدوينة المقبلة. — Amr Barakat (@Amr_Barakat_74) -- ال يلعب مع الاهلى يستحمل

= امال مشيت ليه

-- مستحملتش #تركي_آل_الشيخ#الاهلي_فوق_الجميع pic.twitter.com/DQ22Ek3Ocm — Amr Barakat (@Amr_Barakat_74) February 22, 2019 — Amr Barakat (@Amr_Barakat_74) وسخر البعض من قرار تركي آل الشيخ بالانسحاب كما في التدوينات التالية. — واحد بيضحك (@Hossam_Ref3at) ماتسيبناش يا اوستاذ تركى لأاااااا#تركى_آل_الشيخ pic.twitter.com/ei3zWBVeIl — واحد بيضحك (@Hossam_Ref3at) February 21, 2019 — واحد بيضحك (@Hossam_Ref3at) — مكسل اكتب اسمي (@Shika___74) بيقولك الاهلي في حالة انسحاب دائم

قام الصبح وباع النادي وانسحب هو 😂😂😂😂😂😂#تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/TM5tydz1ij — 🚫 كينشاسا 🚫 (@Shika___74) February 22, 2019 — مكسل اكتب اسمي (@Shika___74) بينما أشار البعض الآخر إلى الإعلامي أسامة كمال، الذي تحدث خلال برنامجه أمس عن أزمات الكرة المصرية والأندية واتحاد الكرة، وهو الفيديو الذي نشره مالك بيراميدز السابق قبل أن يعلن عن تصفية استثماراته في مصر ورحيله بشكل نهائي، واستخدم البعض مقولات سابقة لتركي آل الشيخ، كما في المنشور التالي. Advertisements — zizo khatab (@zizomoha22) مقدم برامج يعجبني اداؤه😉#تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/rSlxfbK3uf — zizo khatab (@zizomoha22) February 22, 2019 — zizo khatab (@zizomoha22) البعض الآخر أشار إلى أن أمر نقل ملكية نادي بيراميدز كان مرتبا له منذ فترة، كما قال حساب على موقع تويتر باسم لاعب الأهلي السابق محمد بركات، لكنه ليس حسابا حقيقيا لبركات. — mo7med barakat (@_mo7medbarkat) موضوع بيع بيراميدز اعتقد إنه كان مترتبله من فترة، صعب جدا يكون حصل في أقل من 12 ساعة.



مشروع مكملش أكتر من نص موسم واتنقل لمستثمر جديد محدش يعرف هيتعامل بنفس الأسلوب في التعاقدات على الأقل ولا لا، أي مشروع بيحتاج نفس طويل عشان ينجح ودا الطبيعي. — mo7med barakat (@_mo7medbarkat) February 22, 2019 — mo7med barakat (@_mo7medbarkat) البعض أشار إلى خبر نقل ملكية نادي بيراميدز للمالك الجديد، مع الإشارة إلى أنه نائب رئيس مجلس الإدارة وقت أن كان تركي آل الشيخ هو المالك الرسمي للنادي، كما في التدوينة المقبلة: — EParena.com (@EParena) https://twitter.com/EParena/status/1098918060856131584?ref_src=twsrc%5Etfw — EParena.com (@EParena) https://twitter.com/EParena/status/1098918060856131584?ref_src=twsrc%5Etfw ونشر البعض بيان نادي بيراميدز الذي أعلن خلاله النادي تصفية تركي آل الشيخ لاستثماراته، وتمنوا أن تكون تلك الخطوة بداية للاستثمار الحقيقي في كرة القدم، كما في المنشور التالي: — خالد الإتربي (@khaledeletriby1) رسميا.. بيع بيراميدز لمستثمر اماراتي.. اتمنى ان تكون بداية لاستثمار حقيقي.#الاهلي_فوق_الجميع pic.twitter.com/PauGLmNzv9 — خالد الإتربي (@khaledeletriby1) February 22, 2019 — خالد الإتربي (@khaledeletriby1) البعض تحدث عن تجربة بيراميدز وأنه ليس ضد التجربة بقدر ما كان يتمنى لها النجاح، وطالب بأن يتم تكرارها لأكثر من ناد، لكنه انتقد الطريقة التي دخل بها تركي آل الشيخ للاستثمار، باعتباره جاء مشجعا وليس مستثمرا، وأكد أن لحظة الانسحاب في الوقت المناسب بسبب تشاحن الجماهير.

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