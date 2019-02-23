شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه..الحبس عقوبة نشر الصور على السوشيال ميديا دون موافقة أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثيرون عن عقوبة نشر صور أو إرسال رسائل متعددة لأشخاص دون موافقتهم ، على وسائل التواصل الإجتماعى ، و"الخليج 365" يكشف خلال السطور المقبلة العقوبات المحددة لهذه المخالفات .

المحامى بالنقض خالد محمد، قال إن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقضى بـ "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع وأى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".

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وأضاف خالد محمد ، أن إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات "دون موافقته"، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك "خصوصية" أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.