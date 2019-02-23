شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. الصحة تنتهى من فحص 30.3 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الأوقاف: وزارة التربية والتعليم: وزارة التضامن: وزارة النقل: Advertisements وزارة الزراعة: وزارة التعليم العالى: وزارة الإسكان: وزارة القوى العاملة:

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