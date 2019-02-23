رئيس الزمالك لـ ضياء رشوان: لم أمنع الصحفيين أصحاب العضويات المستثناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن ما يشاع عن صدور قرار بمنع الصحفيين أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادي، كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق وأنهم مرحب بهم فى ناديهم.

وكشف رئيس الزمالك- خلال لقاءه الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين أعضاء النادي، أنه تحدث معه بخصوص إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي.

وكشف رئيس الزمالك، أن ضياء رشوان سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضى من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبد المحسن سلامة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة على الإطلاق مع الصحفيين.

وطالب رئيس الزمالك، بإنهاء تلك الأزمة من خلال اعتماد اللائحة الجديدة للنادي لدخول الصحفيين النادي بشكل قانونى وحتى لا يتعرضون لأي مضايقات مستقبلا فى ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.​