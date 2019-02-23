أخبار مصر | ضياء رشوان: أنهيت أزمة العضويات المُستثناة مع رئيس نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: أنهيت أزمة العضويات المُستثناة مع رئيس نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، لقاءه برئيس نادي الزمالك؛ لإنهاء أزمة العضويات المُستثناة للصحفيين بشكل نهائي، وذلك في وجود عدد من الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إن رئيس النادي أكد مجددًا ألا أزمة لديه إطلاقًا مع الصحفيين، ولفت إلى أن إنهاء المشكلة سيتم بشكل نهائي بمجرد اعتماد اللائحة الجديدة للنادي، ليصبح دخول الصحفيين النادي بشكل قانوني، وحتى لا يتعرضوا لأي مضايقات مستقبلًا، في ظل وجود أي مجلس إدارة آخر، وأكد أنه لن تصدر أية قرارات منع لدخول الصحفيين للنادي لحين حل هذه المشكلة بشكل نهائي، معربًا عن احترامه وتقديره للصحفيين، خصوصًا أعضاء النادي.

وكان أعلن "رشوان" منتصف فبراير الجاري، عن انتهاء أزمة الصحفيين مع رئاسة نادي الزمالك، والتي امتدت لسنوات.

وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم، أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي".

وأضاف: "بناءً على هذا التواصل، أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم، دون أي قيد، وذلك اعتبارًا من الآن، على أن يُعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه، وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه، للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة".

Advertisements

وكانت اندلعت أزمة بين الصحفيين ورئاسة نادي الزمالك، بعد منع رئيس النادي للزملاء الأعضاء من الصحفيين، من دخول النادي، وذلك على الرغم من كونهم أعضاء فاعلين.

وحاولت العديد من الأطراف داخل النقابة ووزارة الشباب والرياضة حل الأزمة، إلا أن المنع ظل متكرر، ووصل الأمر اعتداء أمن النادي على عدد من الزملاء، نوفمبر الماضي، وقام الزملاء بتحرير المحاضر اللازمة والتقدم ببلاغات.

ثم اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس نادي الزمالك، في مبنى وزارة الرياضة ديسمبر الماضي، لإنهاء أزمة المنع المتكرر.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بدخول الصحفيين إلى النادى مرة أخرى، بعد قرار التجميد الذي صدر فبل ذلك من رئاسة النادي.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء، نظرًا أن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيًا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى.

وقام رئيس النادي بمنع الزملاء مجددًا من الدخول والتهديد بإلغاء عضوياتهم.