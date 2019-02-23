أخبار مصر | حماد الرمحي: مندوب التموين عندك في جورنالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماد الرمحي: مندوب التموين عندك في جورنالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزميل حماد الرمحي المشرف على غرفة تلقي طلبات التموين بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، إنه نظرًا لضيق الوقت وظروف الانتخابات، قررت الغرفة تأجيل تلقي طلبات وتظلمات التموين طوال الأسبوع الحالي، سواء في نقابة الصحفيين أو في وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حفاظًا على مصلحة الزملاء وأسرهم، سيقوم بتلقي طلبات التموين في مقرات الصحف يوميًا، أثناء زيارته للمؤسسات الصحفية، ضمن جولاته الانتخابية.

وأوضح "الرمحي" أن الخدمات المتاحة، هي: "إصدار بطاقة تموين جديدة لأول مرة، فصل اجتماعي من بطاقة تموين الأسرة واستخراج بطاقة منفصلة، فصل الزوجة من بطاقة الوالد وإضافتها لبطاقة الزوج، تحديث بيانات البطاقة المتوقفة، إعادة الأفراد المحذوفين من البطاقة، نقل البطاقة من محافظة لأخرى".

ولفت "الرمحي" إلى أن الأوراق المطلوبة، هي: "صورة بطاقة التموين، صور بطاقات أو شهادات ميلاد أفراد الأسرة، كارنيه نقابة الصحفيين".

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

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وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.