أخبار مصر | أول تصريح من رئيس نادي الزمالك بشأن أزمته مع الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تصريح من رئيس نادي الزمالك بشأن أزمته مع الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس نادي الزمالك، ما يُشاع بشأن صدور قرار بمنع الصحفيين أصحاب العضويات المُستثناة من دخول النادي، مؤكدًا أنه كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وأنهم مرحب بيهم في ناديهم.

وتحدث خلال لقائه بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بخصوص إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي، مؤكدًا أن "رشوان" سبق وحل أزمة أخرى للصحفيين خلال العام الماضي، من خلال جلسة ودية بحضور النقيب عبدالمحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة على الإطلاق مع الصحفيين.

وطالب رئيس الزمالك، بإنهاء تلك الأزمة، من خلال اعتماد اللائحة الجديدة للنادي، من أجل دخول الصحفيين بشكل قانوني، وحتى لا يتعرضوا لأي مضايقات مستقبلًا، فؤ ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.

وكان أعلن "رشوان" منتصف فبراير الجاري، عن انتهاء أزمة الصحفيين مع رئاسة نادي الزمالك، والتي امتدت لسنوات.

وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت خلال الأيام الماضية، وحتى اليوم، أزمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونادي الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادي، لإنهاء المنع المفروض على الصحفيين من أعضاء النادي".

وأضاف: "بناءً على هذا التواصل، أصدر رئيس النادي تعليماته للسماح بدخول كافة الأعضاء الصحفيين وأسرهم، دون أي قيد، وذلك اعتبارًا من الآن، على أن يُعاد التحاور الجاد والصريح بين مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد انتخابه، وبين إدارة نادي الزمالك ورئيسه، للتوصل لحل نهائي وقانوني لهذه الأزمة المتكررة".

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وكانت اندلعت أزمة بين الصحفيين ورئاسة نادي الزمالك، بعد منع رئيس النادي للزملاء الأعضاء من الصحفيين، من دخول النادي، وذلك على الرغم من كونهم أعضاء فاعلين.

وحاولت العديد من الأطراف داخل النقابة ووزارة الشباب والرياضة حل الأزمة، إلا أن المنع ظل متكرر، ووصل الأمر اعتداء أمن النادي على عدد من الزملاء، نوفمبر الماضي، وقام الزملاء بتحرير المحاضر اللازمة والتقدم ببلاغات.

ثم اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس نادي الزمالك، في مبنى وزارة الرياضة ديسمبر الماضي، لإنهاء أزمة المنع المتكرر.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بدخول الصحفيين إلى النادى مرة أخرى، بعد قرار التجميد الذي صدر فبل ذلك من رئاسة النادي.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقي الأعضاء، نظرًا أن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيًا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى.

وقام رئيس النادي بمنع الزملاء مجددًا من الدخول والتهديد بإلغاء عضوياتهم.