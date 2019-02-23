شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: أبومازن يصل شرم الشيخ غدًا للمشاركة في القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس أبومازن، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يصل مصر، السبت، حيث يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الأحد المقبل، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتناول القمة العربية الأوروبية التي تعقد لأول مرة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.