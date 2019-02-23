شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض"تفصل اليوم فى الطعن على إعدام وسجن متهمى"خلية وجدى غنيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها فى طعن متهمان على الحكم بإعدامهما و3 متهمين على الحكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم".

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى ، قضت حضوريًا بالإعدام شنقًا على المتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، وقضت بالإعدام غيابياً على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، وعاقبت"حضوريا" محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وعاقبت غيابياً سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول ، بالسجن المؤبد وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة فى محل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر وتركيا وسوريا، لمدة 5 سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت المحكوم عليهم بالمصروفات، وقررت مصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهما بأنهم في الفترة من 2003 وحتي أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودورعبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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