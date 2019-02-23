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التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الجارى إجراء مقابلات واختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ، للمعلمين فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد تجهيز مراكز للاختبارات للمعلمين المتقدمين.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختيارات تعقد من خلال لجان مشكلة فى المديريات التعليمية والإدارات ، على أعلى مستوى لإجراء المقابلات للمتقدمين على أن تعقد تلك الاختبارات فى التخصصات المختلفة للمتقدمين.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مد فترة قبول أوراق المتقدمين للمسابقة حتى الاثنين المقبل ، فى الإدارات والمديريات .

 

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