شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم عبد الماجد: الإخوان ستشهد ثورة داخلية من القواعد على قيادة الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاصم عبد الماجد ، القيادى بالجماعة الإسلامية ،والهارب فى تركيا ، إن الفترة المقبلة ستشهد فيها جماعة الإخوان ثورة داخلية من قواعدهم على القيادات التى تدير الجماعة حاليا فى الخارج بعد فشلهم والانشقاقات التى تشهدها الجماعة داخليا .

وأضاف القيادى بالجماعة الاسلامية فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :"الثورة قادمة ،وستبدأ أولا على قادة الإخوان من قواعدهم ،والذي أراه أمامي أن ثورة قادمة على قيادات الإخوان من قواعدهم ،والمخرج الوحيد لهذه الأزمة هو تدخل قيادات السجون لفض الاشتباك وتفهمهم لرغبة القواعد في التغييروالاستجابة لهم بإحداث تغيير حقيقي لا شكليا.

كان عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية اعترف بأن الإخوان جماعة فاشلة، ولا يمكن لأحد أن يستند لها، وأن تجربتها محكوم عليها بالفشل ، وإنه نفض يديه عن الإخوان منذ فترة كبيرة، حيث وجد مجمل المتواجدين بالخارج لا زال أكثرهم يعول على الإخوان .