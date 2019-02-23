تحديد هوية ضحايا "القاتل الصامت" الأربع في شقة الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة هوية الجثث الأربع التي عثر عليها داخل شقة بشارع الفريق محمود شكري بمنطقة الوايلي، اليوم الجمعة.

وتبين بالفحص أن الضحايا هم كل من: محمود جلال مدير بنك بالمعاش "مالك الشقة" وأصدقاءه الثلاثة وهدان شلبي "عامل"، ورجب عبد المعطي "مهندس" وأحمد فتحي "موظف".

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وقال مصدر أمني مسؤول إن ابنة مالك الشقة اتصلت بوالدها، ولدى عدم إجابته على الهاتف، توجهت إلى المنزل للاطمئنان عليه، وطرقت الباب لكن دون رد، فاستعانت بأحد الأهالي لفتح الباب وعثروا على جثة والدها "محمود"، موظف بالمعاش" و3 أشخاص آخرين مجهولين الهوية.

أضاف المصدر أن رجال المباحث انتقلوا إلى محل البلاغ رفقة رجال الحماية المدنية، وتبين بالمعاينة أن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز وراء الحادث.

تم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.