الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السودانى عمر البشير، حل حكومة الوفاق الوطنى وجميع حكومات الولايات بالسودان. وأعلن البشير خلال خطابه بالخرطوم، حالة الطوارئ فى السودان لمدة عام، مؤكدا أن الاستقرار السياسى هو الحل لتحقيق النمو الاقتصادى.

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