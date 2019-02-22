تفاصيل جديدة فى العثور على 4 جثث داخل شقة بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على 4 جثث داخل شقة بشارع الفريق محمود شكري بمنطقة الوايلى، اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني مسؤول إن ابنة مالك الشقة اتصلت بوالدها، ولدى عدم إجابته على الهاتف، توجهت إلى المنزل للاطمئنان عليه، وطرقت الباب لكن دون رد، فاستعانت بأحد الأهالي لفتح الباب وعثروا على جثة والدها "محمود"، موظف بالمعاش" و3 أشخاص آخرين مجهولين الهوية.

أضاف المصدر أن رجال المباحث انتقلوا إلى محل البلاغ رفقة رجال الحماية المدنية، وتبين بالمعاينة أن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز وراء الحادث.

تم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.