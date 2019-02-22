مصر | حبس عصابة "المفتاح المصطنع" في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "المفتاح المصطنع" في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في كرداسة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون بسرقة 17 سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكابهم الوقائع المشار إليها، لمرورهم بضائقة مالية.

وأضافوا خلال التحقيقات أنهم يقوموا بسرقة السيارات وخاصا السيارات النصف نقل من المنصورة، وبيعها بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بمركز كرداسة، بعد تغيير ملامحها، مشيرين أنهم يقوموا بتزوير ملكية أوراق بعض السيارات وبيعها بدائرة المركز.

كان نجح رجال مباحث مركز شرطة كرداسة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة مفادها قيام كلٍ من ياسر. م. ف،31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن سنتين في قضية مخدرات، شبل. ع. ش، 46 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن شهر في قضية سرقة، محمد. ع. ر، 37 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض بدائرة المركز، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، 4 كاسيت سيارة.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة سيارة، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولي عليها بمكان إخفائها لدى عملائهم.

وبعرضها على المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة خاصته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.