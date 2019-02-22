مصر | ضبط أكثر من 500 ساعة محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أكثر من 500 ساعة محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 500 ساعة يد مزودة بهاتف محمول وكاميرا ونظام تحديد الموقع GBS محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد.

حيث وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات هواتف محمولة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد؛ لصالح إحدى شركات التجارة والمقاولات الكائنة بمدينة العريش.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط (537) ساعة يد عبارة عن هاتف محمول مزود بكاميرا ونظام تحديد الموقع (G.B.S).

وبمواجهة كلٍ من المدعو "أشرف.ط.ع" – مستخلص جمركى، والمدعو "خالد.س.أ" – مستخلص جمركى، أقرا بصحة الواقعة، وأنكرا علمهما بوجود مضبوطات مخالفة ومحظور دخولها للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى محور 26 يوليو

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة المنصورية عقب اصطدامها بسيارتين أخرتين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

وانتقل رجال المرور، وصحبتهم أوناش المرور لرفع حطام الحادث، كما تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.