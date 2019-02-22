مصر | قرار النيابة بشأن الجثة المعثور عليها بمقابر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار النيابة بشأن الجثة المعثور عليها بمقابر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة سائق عثر عليها مقتولا بمنطقة المقابر بأكتوبر، بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاته، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

كما استمع رجال مباحث الجيزة، لأقوال أهلية وأقارب الشخص المعثور على جثته بمنطقة المقابر بأكتوبر، فضلا عن الاستماع للأشخاص العاملين بالمقابر، وعلاقاته بأصدقائه، لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.

كان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص المعثور على جثته بالمقابر بدائرة قسم ثالث أكتوبر، معلوم الهوية ويعمل سائق.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة بينت إصابة المجني عليه بأكثر من 10 طلقات بأماكن متفرقة بجسده، بسلاح ألي، مشيرًا انه عثر على متعلقاته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفاده بالعثور على جثة شخص ملقاة بالطريق بالمقابر، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

انتقاما من ابنها.. "الجدة عزيزة" ضحية الدجل والشعوذة بإمبابة.. والأمن يفك لغز الجريمة

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض جريمة قتل " الجدة عزيزة"، بشارع الطناني، بمنطقة إمبابة، وتبين أن رجل وسيدة وراء قتلها، انتقامًا من نجلها، بسبب ممارسة نجل المجني عليها أعمال الدجل والشعوذة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، عبارة عن سلسلة ذهبية، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة، كما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أحد جيران المجني عليها انها مشهورة " بالجدة عزيزة" وانها حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون بالخارج.

وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي، ويقال لها 'الجدة عزيزة'، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لاستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي حضر الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن رجل وسيدة وراء ارتكاب الجريمة انتقامًا من نجل المجني عليها لممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وبإعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم القبض عليهما وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.