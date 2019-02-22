شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية لبدو صحراء الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادي روتاري «البحر الأحمر- الجونة»، الجمعة، القافلة المجانية السنوية الخامسة له، بمنطقة السفارى بعد سينزو مول في الغردقة بالبحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر.

وتمتد خدمات القافلة طوال العام لتشمل المتابعة مع أكبر المستشفيات وضمت عددا من الأطباء المتخصصين والمتطوعين في تخصصات عديدة مختلفة منها أمراض القلب، باطنة، أطفال وحديثى الولادة، أسنان، أنف وأذن وحنجرة، جراحة عظام، رمد، جراحة عامة، نساء وتوليد، مسالك بولية، كما توجد أيضا عيادة للكشف المبكر عن أورام الثدي.

كما تشتمل القافلة سيارة تبرع بالدم ومعمل تحاليل متكاملا، ومجموعة مكونة من 50 ممرضا ومتدربا من أكفأ كوادر التمريض بمعهد التمريض بالجونة متطوعين لخدمة أهالي المدينة، كما يقدم النادي كافة الأدوية بالمجان من الصيدلية المتواجدة بالقافلة.

وتستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والعلاج لحوالى ألف شخص من البدو قاطني الجبال والصحارى بالغردقة، كما يقوم النادي بعمل الاتصالات بالمستشفيات بخصوص الحالات التي تستدعى المتابعة أو إجراء عمليات معينة.

كما يقوم النادى بمساعدة مجموعة من الفنادق العالمية بتجهيز وتوزيع وجبات كاملة وعصائر مجانية وحلويات على المرضى وأطفال البدو وكذلك توفير وسيلة نقل مجانية من أنحاء الغردقة إلى مقر القافلة بمنطقة السفارى.