شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يزور السعودية لأداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة لأداء مناسك العمرة، حيث كان في استقباله بمطار المدينة المنورة الجديد، مندوب من الخارجية السعودية، والمستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، وممثل عن أعضاء الجالية المصرية بالمملكة.

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